Москва13 июлВести.Во Владимире при падении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
В квартире людей не находилось… Проведена эвакуация 39 человек, из них 8 детей. Часть из них в ПВР, часть – у родных и близкихнаписал Авдеев в своем канале в мессенджере МАХ
В настоящее время оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА.