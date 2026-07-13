Во Владимире при падении дрона ВСУ повреждена квартира в доме

Во Владимире при падении БПЛА повреждена квартира в доме Во Владимире при падении дрона ВСУ повреждена квартира в доме

Москва13 июл Вести.Во Владимире при падении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В квартире людей не находилось… Проведена эвакуация 39 человек, из них 8 детей. Часть из них в ПВР, часть – у родных и близких написал Авдеев в своем канале в мессенджере МАХ

В настоящее время оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА.