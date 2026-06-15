В Тверской области обломки БПЛА упали на жилой дом, в котором находилась женщина

Под Тверью обломки БПЛА упали на частный жилой дом, в котором находилась женщина В Тверской области обломки БПЛА упали на жилой дом, в котором находилась женщина

Москва15 июн Вести.В Ржевском округе Тверской области при отражении вражеской атаки обломки украинского беспилотника упали на частный жилой дом, в котором находилась мирная жительница — женщина не пострадала. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом. Женщина, находившаяся в этот момент внутри помещения, не пострадала написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате частично разрушена стена дома.

По словам врио губернатора, он поручил оперативно организовать работу по восстановлению повреждений, а также оказать всю необходимую помощь.