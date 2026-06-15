Москва15 июнВести.В Ржевском округе Тверской области при отражении вражеской атаки обломки украинского беспилотника упали на частный жилой дом, в котором находилась мирная жительница — женщина не пострадала. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
Обломки беспилотника упали на частный жилой дом. Женщина, находившаяся в этот момент внутри помещения, не пострадаланаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате частично разрушена стена дома.
По словам врио губернатора, он поручил оперативно организовать работу по восстановлению повреждений, а также оказать всю необходимую помощь.