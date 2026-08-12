Москва12 авгВести.Обломки украинского беспилотника упали возле многоквартирного дома в Орловской области, в целях безопасности были эвакуированы жильцы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Вражеская атака была отражена ночью 12 августа.
Уничтожен 1 вражеский БПЛА, элементы которого упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований региона. В целях безопасности из здания организована временная эвакуация жильцов, им оказывается вся необходимая помощьнаписал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.