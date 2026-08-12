В Орловской области людей эвакуировали после падения обломков БПЛА около дома

Обломки БПЛА упали возле многоквартирного дома в Орловской области В Орловской области людей эвакуировали после падения обломков БПЛА около дома

Москва12 авг Вести.Обломки украинского беспилотника упали возле многоквартирного дома в Орловской области, в целях безопасности были эвакуированы жильцы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Вражеская атака была отражена ночью 12 августа.

Уничтожен 1 вражеский БПЛА, элементы которого упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований региона. В целях безопасности из здания организована временная эвакуация жильцов, им оказывается вся необходимая помощь написал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.