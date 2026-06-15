В Орловской области ВС РФ сбили 2 украинских беспилотника и ракету

В Орловской области уничтожены 2 украинских БПЛА и ракета В Орловской области ВС РФ сбили 2 украинских беспилотника и ракету

Москва15 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Орловской области уничтожили 2 украинских беспилотных летательных аппарата и ракету. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Противник предпринял попытку атаки ночью 15 июня.

Силами ПВО уничтожены 2 вражеских БПЛА и 1 ракета. Повреждений и пострадавших нет написал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.