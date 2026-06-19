Шесть украинских беспилотников были сбиты в Орловской области

Шесть украинских БПЛА были сбиты в Орловской области Шесть украинских беспилотников были сбиты в Орловской области

Москва19 июн Вести.Военные ВС РФ над территорией Орловской области обнаружили и уничтожили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Вражеская атака была отражена ночью 19 июня.

Уничтожены 6 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов написал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.