Москва19 июнВести.Военные ВС РФ над территорией Орловской области обнаружили и уничтожили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Вражеская атака была отражена ночью 19 июня.
Уничтожены 6 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органовнаписал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.