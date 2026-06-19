Семь беспилотников ВСУ уничтожено над Орловской областью

В небе над Орловской областью уничтожено 7 украинских беспилотников Семь беспилотников ВСУ уничтожено над Орловской областью

Москва19 июн Вести.В воздушном пространстве Орловской области было обнаружено и сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он опубликовал соответствующее информационное сообщение в своем канале в мессенджере MAX.

В течение дня в регионе уничтожены 7 вражеских БПЛА написал он

В результате налета ударной техники ВСУ повреждений в инфраструктуре и пострадавших среди местных жителей не зафиксировано. На местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее Клычков сообщал, что ночью 19 июня в регионе было уничтожено еще 6 БПЛА.