Губернатор Орловской области: в регионе было сбито 11 беспилотников

Орловская область подверглась атаке дронов ВСУ Губернатор Орловской области: в регионе было сбито 11 беспилотников

Москва18 июн Вести.Российские военные отразили вражескую воздушную атаку в Орловской области — уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Украинские боевики ударили ночью 18 июня.

Над регионом уничтожены 11 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов написал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.