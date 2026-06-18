Москва18 июнВести.Российские военные отразили вражескую воздушную атаку в Орловской области — уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Украинские боевики ударили ночью 18 июня.
Над регионом уничтожены 11 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органовнаписал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.