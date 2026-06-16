Москва16 июнВести.Российские военнослужащие уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
Уничтожены 3 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
На местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.