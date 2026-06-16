В Орловской области сбиты 3 украинских беспилотника ВС РФ сбили 3 украинских беспилотника в Орловской области

Москва16 июн Вести.Российские военнослужащие уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

Уничтожены 3 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.