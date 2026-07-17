Молодой человек пострадал при падении дрона ВСУ в Орловской области

В Орловской области при падении БПЛА пострадал парень, он в реанимации Молодой человек пострадал при падении дрона ВСУ в Орловской области

Москва17 июл Вести.В Орловской области в результате падения украинского беспилотника серьезные ранения получил один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, молодой человек находится в отделении реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При сбитии дрона и его падении пострадал парень. Сейчас он находится в реанимации областной больницы. Диагноз очень непростой. Врачи борются за здоровье парня. Пожелаем ему, чтобы он выздоровел рассказал губернатор в ходе прямого эфира во "ВКонтакте"

Ранее он заявил, что за сутки над территорией области были уничтожены девять вражеских БПЛА.