Москва18 июлВести.За прошедшие сутки российские военные обнаружили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
Уничтожены 16 вражеских БПЛА. Незначительные повреждения получили 2 частных домовладения. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органовнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Накануне сообщалось об уничтожении 9 украинских дронов. Позднее в ходе прямого эфира Клычков рассказал о молодом человеке, пострадавшем при падении сбитого БПЛА. Юноша находится в тяжелом состоянии, диагноз очень непростой, однако врачи делают все возможное, отметил чиновник.