ВС РФ за прошедшие сутки сбили 16 беспилотников ВСУ над Орловской областью

За сутки 16 украинских БПЛА было уничтожено над Орловской областью ВС РФ за прошедшие сутки сбили 16 беспилотников ВСУ над Орловской областью

Москва18 июл Вести.За прошедшие сутки российские военные обнаружили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

Уничтожены 16 вражеских БПЛА. Незначительные повреждения получили 2 частных домовладения. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Накануне сообщалось об уничтожении 9 украинских дронов. Позднее в ходе прямого эфира Клычков рассказал о молодом человеке, пострадавшем при падении сбитого БПЛА. Юноша находится в тяжелом состоянии, диагноз очень непростой, однако врачи делают все возможное, отметил чиновник.