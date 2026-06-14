Москва14 июнВести.Появились кадры последствий удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Орловской области. Фотографии разместил в MAX губернатор региона Андрей Клычков.
Он отметил, что беспилотник был начинен поражающими элементами и что удар по дому был целенаправленным.
На этих кадрах – очередные доказательства террористической сущности киевского режимапишет Клычков
По его словам, жителей пострадавшего дома отвезли в пункты временного размещения (ПВР), обеспечили питанием и необходимыми вещами. Вопрос восстановления квартир и компенсации ущерба решается.
Как сообщалось ранее, в результате атаки погиб человек. Еще девять жильцов пострадали.