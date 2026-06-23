В Орле более 180 квартир пострадали в результате удара дрона по жилому дому В Орле количество поврежденных квартир после удара беспилотника превысило 180

Москва23 июн Вести.В Орле число квартир, получивших повреждения в результате удара беспилотника по жилому дому 14 июня, превысило 180. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

К настоящему времени остекление восстановили более чем в половине пострадавших квартир, два лифта вновь работают.

На сегодняшний день уже запущены два лифта, более чем в половине поврежденных квартир выполнена замена оконных конструкций. Всего повреждения получили свыше 180 квартир говорится в публикации

На объекте трудятся более трех десятков рабочих – параллельно они занимаются ремонтом кирпичной кладки на лоджиях. Когда тепловой контур будет закрыт, специалисты приступят к остеклению балконов.

Ранее сообщалось о почти 100 поврежденных квартирах и 40 автомобилях. В результате атаки дрона ВСУ один человек погиб, девять пострадали.

Администрация города оказывает материальную помощь жителям, чье имущество (квартиры, предметы первой необходимости или транспорт) пострадало.