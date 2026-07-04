О колоссальном ущербе после атак дронов ВСУ сообщил мэр Белгорода В Белгороде из-за атак БПЛА ВСУ повреждено 174 квартиры

Москва4 июл Вести.Мэр города Белгорода сообщил о значительном ущербе, нанесенном атаками ВСУ за минувшие двое суток. Об этом он написал в мессенджере МАХ.

За минувшие двое суток враг нанес колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода говорится в сообщении

В результате атак ВСУ повреждено остекление в 174 квартирах и четырех частных домах, посечено осколками 135 автомобилей. Кроме того, серьезно повреждены инфраструктурные объекты.

По информации главы города, по каждому случаю повреждений имущества горожан уже составлены акты.

Также мэр сообщил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить в городе стабильную подачу электроэнергии и водоснабжения.