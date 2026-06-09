Оперштаб сообщил о повреждении более 250 квартир в Белгородской области

Оперштаб: более 250 квартир повреждены в Белгороде и Белгородском округе Оперштаб сообщил о повреждении более 250 квартир в Белгородской области

Москва9 июн Вести.Оперштаб Белгородской области сообщил о повреждении более 250 квартир в Белгороде и населенных пунктах области в результате ударов, нанесенных ВСУ в минувшие сутки.

В Белгороде в результате детонации повреждены социальный и шесть коммерческих объектов, а также остекление в 38 многоквартирных и 4 частных домах, над городом сбиты 2 беспилотника.

В селе Беловское пострадали пять женщин, у одной из них подтвердили диагноз "акубаротравма".

Повреждены 6 социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещения сказано в сообщении

Также повреждены легковые и грузовые автомобили, надворные постройки, социальные и коммерческие объекты.

Кроме того, противник атаковал боеприпасами и беспилотниками Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Ивнянский округа.