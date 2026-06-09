Москва9 июнВести.Оперштаб Белгородской области сообщил о повреждении более 250 квартир в Белгороде и населенных пунктах области в результате ударов, нанесенных ВСУ в минувшие сутки.
В Белгороде в результате детонации повреждены социальный и шесть коммерческих объектов, а также остекление в 38 многоквартирных и 4 частных домах, над городом сбиты 2 беспилотника.
В селе Беловское пострадали пять женщин, у одной из них подтвердили диагноз "акубаротравма".
Повреждены 6 социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещениясказано в сообщении
Также повреждены легковые и грузовые автомобили, надворные постройки, социальные и коммерческие объекты.
Кроме того, противник атаковал боеприпасами и беспилотниками Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Ивнянский округа.