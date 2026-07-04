Мэр Белгорода рассказал о последствиях нового ракетного удара ВСУ При ночной атаке ВСУ пострадала жительница Белгорода

Москва4 июл Вести.В Белгороде продолжают ликвидировать последствия ночного ракетного удара ВСУ. Об этом в MAX рассказал мэр города Валентин Демидов.

Управы с раннего утра продолжают обход жителей… По уточненной информации, есть одна пострадавшая. Врачи скорой помощи оказали ей помощь на месте, от дальнейшей госпитализации отказалась рассказал он

Около 30 автомобилей и 25 жилых помещений получили повреждения. Продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в дома.

Глава города призвал жителей быть предельно внимательными к оповещениям об опасности и не игнорировать их.

3 июля ВСУ уже атаковали Белгород и Белгородский муниципальный округ. Из-за ударов по объектам инфраструктуры возникли перебои в электро- и водоснабжении. Погиб один человек, еще один получил ранение.