В Белгороде после обстрелов ВСУ без света и воды остались свыше 35 тысяч жителей

Москва25 мая Вести.В Белгороде после массированных ракетных обстрелов ВСУ повреждены объекты критически важной социальной инфраструктуры. Более 35 тысяч жителей остались без света и воды. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры, без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей написал Александр Шуваев

В течение всего дня специалисты аварийных служб ликвидируют последствия ударов, не прекращая работу ни на минуту. Руководству докладывают о проделанном ежечасно.

Отмечается, что социально значимые объекты (больницы, школы и детские сады) сразу же были подключены к резервным источникам питания. В настоящее время они функционируют в штатном режиме.

Проводится комплексная диагностика сетей, после которой станут известны точные сроки полного восстановления электроснабжения. Глава региона предупредил, что в течение ближайших суток возможны сбои и перерывы в подаче электричества.

Александр Шуваев заверил граждан, что держит ситуацию на личном контроле.