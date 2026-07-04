Москва4 июлВести.В Белгороде в результате нового ракетного удара со стороны вооруженных формирований киевского режима наблюдаются перебои с подачей воды и электроснабжением. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.
Враг нанес очередной ракетный удар по нашему городу. К счастью, информации о пострадавших к этому моменту нет. Пострадали объекты инфраструктуры. Возникли перебои электро- и водоснабженияуточнил мэр в своем канале в мессенджере MAX
Глава Белгорода пояснил, что в настоящее время информация о масштабах разрушений уточняется. Аварийные бригады работают над устранением последствий ракетной атаки.