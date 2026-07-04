Москва4 июлВести.Ночью 4 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам со стороны вооруженных формировании, в результате чего на территории нескольких инфраструктурных объектов произошли пожары. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание — пожарные расчеты работают на местах. Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нетпроинформировал врио губернатора в своем канале в мессенджере MAХ
По его словам, в Белгороде в результате повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
"Более точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток", - добавил Шуваев, отметив, что все оперативные и аварийные службы находятся на местах ЧП.