Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам ВСУ Шуваев: из-за массированных ударов ВСУ произошли пожары на объектах в Белгороде

Москва4 июл Вести.Ночью 4 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам со стороны вооруженных формировании, в результате чего на территории нескольких инфраструктурных объектов произошли пожары. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание — пожарные расчеты работают на местах. Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет проинформировал врио губернатора в своем канале в мессенджере MAХ

По его словам, в Белгороде в результате повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

"Более точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток", - добавил Шуваев, отметив, что все оперативные и аварийные службы находятся на местах ЧП.