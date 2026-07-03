Жителей Белгорода попросили экономно расходовать воду после обстрела В Белгороде на объектах водоснабжения запущены резервные источники

Москва3 июл Вести.В результате утреннего ракетного обстрела значительное количество объектов водоснабжения в Белгороде остается без электроэнергии. Информацию в MAX разместил оперштаб региона. В настоящее время практически во всех частях города сохраняются перебои с водоснабжением.

Специалисты водоканала подключают объекты к резервным источникам питания скважины для наполнения резервуаров водой говорится в сообщении

Жителей попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и расходовать воду экономно. Насосные станции будут запущены в работу, как только уровень воды в них позволит это сделать.

Ранее оперштаб сообщал, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ на территории Белгорода и Белгородского округа возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.