В Белгороде в течение дня возможны отключения электричества и перебои с водой

В Белгороде возможны веерные отключения электричества В Белгороде в течение дня возможны отключения электричества и перебои с водой

Москва4 июл Вести.В Белгороде и Белгородском муниципальном округе продолжаются работы по восстановление электроэнергии и водоснабжения, нарушенных после ракетной атаки 3 июля. Об этом рассказал в MAX врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Для полного возобновления подачи света в дома переподключаем сети на резервные контуры питания. В этой связи в течение сегодня возможны веерные отключения по районам города сообщил он

Также будут наблюдаться перерывы в подаче воды. Это временная техническая необходимость, отметил Шуваев. Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить электро- и водоснабжение в домах.

Ранее сообщалось, что 3 июля в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ на территории Белгорода и Белгородского округа возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.