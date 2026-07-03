Москва3 июлВести.В Белгороде продолжается восстановление нарушенного в результате обстрела ВСУ водоснабжения. Ситуацию в MAX прокомментировал врио губернатора региона Александр Шуваев.
По состоянию на 10.00 по области основную часть потребителей в ряде районов в Ивне, Грайвороне, Красной Яруге, Ракитном перевели на водоснабжение через генераторы. Большую часть Белгородского округа также запитали от резервных источниковпривел Шуваев данные из доклада "Белоблводоканала"
Всего по Белгородскому округу без воды остается до 3 тысяч абонентов.
В Белгороде бригады продолжают объезд адресов, запуская генераторы на скважинах для наполнения резервуаров.
По благоприятному сценарию подача воды в центре и северных районах города начнется через два часа. На Харгоре требуется больше времени - в пределах четырех часов должны управитьсяуточнил врио главы региона
Шуваев обратился к жителям с просьбой с пониманием отнестись к временным перебоям с водой и пообещал оперативно информировать об этапах устранения последствий утренней атаки врага.