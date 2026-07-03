Нарушенное после обстрела водоснабжение в Белгороде восстановят до конца дня

Шуваев сообщил, когда в Белгороде восстановят водоснабжение Нарушенное после обстрела водоснабжение в Белгороде восстановят до конца дня

Москва3 июл Вести.В Белгороде продолжается восстановление нарушенного в результате обстрела ВСУ водоснабжения. Ситуацию в MAX прокомментировал врио губернатора региона Александр Шуваев.

По состоянию на 10.00 по области основную часть потребителей в ряде районов в Ивне, Грайвороне, Красной Яруге, Ракитном перевели на водоснабжение через генераторы. Большую часть Белгородского округа также запитали от резервных источников привел Шуваев данные из доклада "Белоблводоканала"

Всего по Белгородскому округу без воды остается до 3 тысяч абонентов.

В Белгороде бригады продолжают объезд адресов, запуская генераторы на скважинах для наполнения резервуаров.

По благоприятному сценарию подача воды в центре и северных районах города начнется через два часа. На Харгоре требуется больше времени - в пределах четырех часов должны управиться уточнил врио главы региона

Шуваев обратился к жителям с просьбой с пониманием отнестись к временным перебоям с водой и пообещал оперативно информировать об этапах устранения последствий утренней атаки врага.