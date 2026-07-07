После ракетной атаки ВСУ в Белгороде перебои с подачей электричества и воды

Перебои с подачей света и воды начались в Белгороде после ракетной атаки ВСУ После ракетной атаки ВСУ в Белгороде перебои с подачей электричества и воды

Москва7 июл Вести.В Белгороде после ракетного удара со стороны вооруженных формирований киевского режима зафиксированы перебои с подачей электричества и воды. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному удару ВСУ. По предварительным данным, в Белгороде пострадавших нет. Есть сведения о повреждениях инфраструктурных объектов, возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в некоторых районах пояснил мэр в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, аварийные бригады работают над устранением последствий вражеской атаки.

Ранее в ночь на 7 июля врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате ракетной атаки в Белгородском округе пострадали трое мирных жителей.