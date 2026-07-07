Москва7 июл Вести.В результате массированного ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины по Белгороду и Белгородскому округу пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское. Им оказывается необходимая медицинская помощь уточнил врио губернатора в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, в селе Пушкарное загорелась хозпостройка, а в Белгороде произошел пожар на одном из объектов, пожарные расчеты занимаются его ликвидацией.

Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении отметил Шуваев

При этом врио губернатора подчеркнул, что экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима.