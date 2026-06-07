Москва7 июнВести.На Харьковской горе в Белгороде возникли перебои с водоснабжением из-за произошедшего аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
Сначала в Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии, но специалистам удалось оперативно восстановить подачу света. Однако сложившаяся ситуация привела к остановке объектов Белоблводоканала.
Возникли перебои с водоснабжением. В основном речь идет о многоквартирных домах на Харьковской горенаписал Демидов в своем канале в мессенджере МАХ
Специалисты уже работают над устранением последствий. Предварительно, водоснабжение восстановят к 6.00 мск 8 июня.
В случае локальных проблем жителям посоветовали обращаться в управляющую компанию.