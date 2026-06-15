В Орле приступили к восстановлению стен и окон поврежденного при ударе БПЛА дома

В Орле часть пострадавших при атаке на жилой дом жителей выписаны домой В Орле приступили к восстановлению стен и окон поврежденного при ударе БПЛА дома

Москва15 июн Вести.В Северном районе Орла продолжаются аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий удара БПЛА по многоквартирному дому. Подробности сообщил в "ВК" мэр города Юрий Парахин.

Масштаб повреждений значительный, поэтому только на замену окон в полном объеме потребуется около трех недель рассказал он

Затем начнется восстановление лоджий. К работам привлечены муниципальные предприятия города.

Также проводится работа по восстановлению инженерной инфраструктуры, в том числе запуску пассажирского лифта. Грузовой лифт поврежден более серьезно, потребуется дополнительное обследование.

Состояние большинства пострадавших улучшилось, отметил глава города.

Часть жителей уже выписана из медицинских учреждений, другие готовятся вернуться домой отметил мэр

Некоторые жители размещены в ПВР, их обеспечили питанием и всем необходимым. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, подчеркнул мэр.

Сотрудниками администрации вместе с СК проводится поквартирный обход, фиксируется ущерб, жителей консультируют по вопросам получения компенсации. Городские службы работают в усиленном режиме.

При ударе украинских беспилотников по жилому дому в Орле 14 июня были повреждены около 100 квартир и 40 машин.