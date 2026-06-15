Москва15 июнВести.В Северном районе Орла продолжаются аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий удара БПЛА по многоквартирному дому. Подробности сообщил в "ВК" мэр города Юрий Парахин.
Масштаб повреждений значительный, поэтому только на замену окон в полном объеме потребуется около трех недельрассказал он
Затем начнется восстановление лоджий. К работам привлечены муниципальные предприятия города.
Также проводится работа по восстановлению инженерной инфраструктуры, в том числе запуску пассажирского лифта. Грузовой лифт поврежден более серьезно, потребуется дополнительное обследование.
Состояние большинства пострадавших улучшилось, отметил глава города.
Часть жителей уже выписана из медицинских учреждений, другие готовятся вернуться домойотметил мэр
Некоторые жители размещены в ПВР, их обеспечили питанием и всем необходимым. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, подчеркнул мэр.
Сотрудниками администрации вместе с СК проводится поквартирный обход, фиксируется ущерб, жителей консультируют по вопросам получения компенсации. Городские службы работают в усиленном режиме.
При ударе украинских беспилотников по жилому дому в Орле 14 июня были повреждены около 100 квартир и 40 машин.