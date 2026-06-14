Москва14 июнВести.Прокуратура Орловской области держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи после атаки БПЛА на город Орел, сообщает региональное надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Там отметили, что обеспечено необходимое взаимодействие со всеми структурами.
На место падения БПЛА для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Северного района города Орлаговорится в публикации
Для оказания помощи гражданам в прокуратуре организована горячая линия.
Ранее сегодня сообщалось, что дрон ВСУ ударил по жилому дому в Орле. Один человек погиб, девять пострадали.
По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, жильцов пострадавших квартир разместили в гостиницах.