Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей дома в Орле после удара БПЛА

Прокурор выехал к дому, по которому ударил дрон ВСУ в Орле Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей дома в Орле после удара БПЛА

Москва14 июн Вести.Прокуратура Орловской области держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи после атаки БПЛА на город Орел, сообщает региональное надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Там отметили, что обеспечено необходимое взаимодействие со всеми структурами.

На место падения БПЛА для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Северного района города Орла говорится в публикации

Для оказания помощи гражданам в прокуратуре организована горячая линия.

Ранее сегодня сообщалось, что дрон ВСУ ударил по жилому дому в Орле. Один человек погиб, девять пострадали.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, жильцов пострадавших квартир разместили в гостиницах.