Москва25 июлВести.Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей региона, получивших ранения в результате ночной атаки БПЛА, сообщает надзорное ведомство в мессенджере MAX.
В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в связи с воздушной атакойотмечается в публикации
Для оперативного оказания гражданам помощи обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.
Территориальные прокуроры лично контролируют ситуацию на местах.
Для приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в региональной прокуратуре работает горячая линия.
В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область ранения получили пять человек: четверо в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Два человека госпитализированы, остальным помощь оказана на месте.