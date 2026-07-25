Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию после воздушной атаки

В прокуратуре Ростовской области работает горячая линия для пострадавших от БПЛА Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию после воздушной атаки

Москва25 июл Вести.Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей региона, получивших ранения в результате ночной атаки БПЛА, сообщает надзорное ведомство в мессенджере MAX.

В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в связи с воздушной атакой отмечается в публикации

Для оперативного оказания гражданам помощи обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

Территориальные прокуроры лично контролируют ситуацию на местах.

Для приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в региональной прокуратуре работает горячая линия.

В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область ранения получили пять человек: четверо в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Два человека госпитализированы, остальным помощь оказана на месте.