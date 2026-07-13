После атаки БПЛА в Подмосковье открыта горячая линия для пострадавших Атака БПЛА в Подмосковье - прокуратура открыла горячую линию для пострадавших

Москва13 июл Вести.Прокуратура Московской области уделяет особое внимание ситуации вокруг жителей региона, пострадавших во время атаки БПЛА в ночь с 12 на 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам говорится в сообщении

Если у пострадавших есть жалобы или нужна правовая консультация, можно обратиться на горячую линию прокуратуры области: +7‑916‑240‑31‑28.

Ранее сообщалось, что после в Подмосковье три человека и три ранены в результате атак БПЛА ВСУ. Также в разных районах региона зафиксированы повреждения в жилых домах.