Прокуратура запустила горячую линию после атаки беспилотников в Сызрани

Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА в Сызрани Прокуратура запустила горячую линию после атаки беспилотников в Сызрани

Москва12 июл Вести.Прокуратура Самарской области взяла под контроль защиту прав жителей Сызрани, пострадавших в результате атаки дронов. Для приема обращений и оказания юридической помощи в ведомстве запущена горячая линия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: тел. 8 (846) 340-61-78 говорится в публикации

На месте работает прокурор города Евгений Ирха. Ведомство координирует действия всех служб.

По последним данным, в результате атаки БПЛА на Сызрань один человек погиб, несколько, включая ребенка, пострадали.