Москва21 маяВести.Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Теракт" после атаки БПЛА ВСУ на Сызрань. Об этом в MAX сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объектыговорится в сообщении
Погибли двое жителей – члены семьи участника СВО.
На месте ЧП работают оперативные службы. В городе развернута работа оперштаба по ликвидации последствий. Ведется оценка ущерба.