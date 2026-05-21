СК возбудил дело по статье о теракте по факту атаки БПЛА на Сызрань

Москва21 мая Вести.Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Теракт" после атаки БПЛА ВСУ на Сызрань. Об этом в MAX сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты говорится в сообщении

Погибли двое жителей – члены семьи участника СВО.

На месте ЧП работают оперативные службы. В городе развернута работа оперштаба по ликвидации последствий. Ведется оценка ущерба.