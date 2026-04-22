Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Сызрань На Сызрань обрушились не менее 11 беспилотников

Москва22 апр Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели и ранении жителей Сызрани при массированной атаке украинских БПЛА. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, утром 22 апреля на территории города упали не менее 11 беспилотников, которые затем сдетонировали.

В результате преступных действий ВФУ погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей говорится в сообщении

Серьезные повреждения получил четырехэтажный жилой дом, у которого частично обрушился подъезд. Также повреждения получили другие дома и гражданские объекты.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изымаются записи с камер видеонаблюдения, а также допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших назначены судебные экспертизы.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, причастных к преступлению.