СК РФ завел дело о теракте после атаки БПЛА в Рязанской области

Москва15 мая Вести.Следственный комитет РФ сообщил, что после атаки беспилотников в Рязанской области в пятницу возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По данным следствия, беспилотники нанесли удары по жилым и гражданским объектам, в результате произошли взрывы. Ведомство сообщает о гибели четырех человек, включая несовершеннолетнего, а также о не менее чем 12 пострадавших мирных жителях.

Повреждения получили два многоквартирных жилых дома и ряд промышленных объектов. На местах происшествий работают следователи и криминалисты – проводится осмотр территории, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и пострадавшие.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к инциденту. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что семеро пострадавших при атаке беспилотников в Рязани доставлены в больницу.