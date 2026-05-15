Семеро пострадавших при атаке беспилотников в Рязани доставлены в больницу

Москва15 мая Вести.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в Рязани госпитализированы семь пострадавших при атаке беспилотников ВСУ. Среди них четверо детей, передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что врачи оценивают состояние двоих взрослых как тяжелое.Врачи связываются с коллегами из ведущих федеральных клиник для удаленных консультаций. Руководит процессом оказания помощи Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал о трех погибших в результате ночной атаки БПЛА на регион. Еще 12 человек, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести.