Москва15 маяВести.Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Октябрьском районе Рязани отменены уроки в школах и посещение детсадов.
Ранее сегодня губернатор сообщил, в результате атаки ВСУ в областном центре были повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию одного из промпредприятий.
Три человека погибли и 12 пострадали. Среди них есть дети.
В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязанинаписал глава региона в MAX
При этом для детей, которых родителям не с кем оставить дома, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, проинформировал Малков.