Занятия в школах и посещение детсадов отменили в Рязани после атаки БПЛА

Москва15 мая Вести.Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Октябрьском районе Рязани отменены уроки в школах и посещение детсадов.

Ранее сегодня губернатор сообщил, в результате атаки ВСУ в областном центре были повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию одного из промпредприятий.

Три человека погибли и 12 пострадали. Среди них есть дети.

В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани написал глава региона в MAX

При этом для детей, которых родителям не с кем оставить дома, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, проинформировал Малков.