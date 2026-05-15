Малков: три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Москва15 мая Вести.Три человека погибли в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Рязанской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Павел Малков. Еще 12 получили повреждения разной степени тяжести. Среди них есть дети.

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети написал чиновник утром 15 мая

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Организована эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения.

Также оказались повреждены два жилых дома. Кроме того, обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия.

Ведется ликвидация последствий.

Ранее Малков сообщал, что в результате атаки дронов повреждения получили несколько домов. Также пострадали люди, их количество не уточнялось.