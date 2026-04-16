После ночной атаки ВСУ на Кубань СК возбудил уголовное дело о теракте

Москва16 апр Вести.По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке ВСУ Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что в ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи БПЛА по населенным пунктам Кубани.

В городе Туапсе погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте … в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Краснодарском крае говорится в публикации СК в мессенджере MAX

В результате атаки БПЛА противника причинен ущерб частным домам, в порту Туапсе поврежден ряд объектов и гражданские суда.

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи пострадало здание детского сада, а в поселке Лоо повреждены частные дома.

Кроме того, в территориальных водах РФ атаке украинских беспилотных летательных аппаратов подвергся нефтяной танкер, который следовал под флагом Республики Либерия.

Его капитан – гражданин Турецкой Республики – получил ранения, он госпитализирован сообщила Светлана Петренко

Сотрудники СК РФ провели осмотр мест происшествий, зафиксировали повреждения и назначили взрывотехническую судебную экспертизу.

Следствие намерено дать правовую оценку действиям причастных к этим преступлениям командиров подразделений ВСУ, заявили в ведомстве.