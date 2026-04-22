Помощь пострадавшим при атаке украинских БПЛА на Сызрань окажут в РПЦ Сызранская епархия окажет помощь пострадавшим в результате атаки БПЛА

Москва22 апр Вести.Социальный отдел Сызранской епархии намерен оказать помощь жителям города, пострадавшим в результате атаки украинских БПЛА. Об этом говорится на официальном сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

Социальный отдел Сызранской епархии также готов оказать пострадавшим духовную, материальную и вещевую помощь. Епархиальный центр гуманитарной помощи "Добрая Сызрань" будет принимать помощь для пострадавших 23 апреля с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Сызрань, ул. Фрунзе, 8Б (территория Сызранского епархиального управления) указано в сообщении

Также в Синодальном отделе открыта горячая линия, куда могут обратиться пострадавшие по номеру 8 800 70-70-222.

Противник атаковал Сызрань рано утром 22 апреля, в среду. На территории города упали порядка 11 беспилотников. Повреждения получили как минимум два жилых дома.

Погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов разрушенного подъезда. По последним данным, пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.