Москва22 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атакую Сызрань в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Сильные взрывы начали греметь около 3 ночи по местному времени, всего их было слышно уже более десятка. По словам очевидцев, в небе периодически слышен звук пролета дронов и громкая стрельба, а также видны яркие вспышки утверждается в публикации

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил о воздушной тревоге в связи с угрозой подлета БПЛА. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Самары.