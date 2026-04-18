Дроны ВСУ нанесли удары по промышленным объектам в Самарской области

Москва18 апр Вести.В Самарской области продолжаются атаки украинских беспилотников. Удары пришлись по промышленным объектам в Новокуйбышевске и Сызрани. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

На местах работают сотрудники экстренных служб, созданы оперативные штабы.

Режим повышенной угрозы продолжает действовать. Жителей просят соблюдать правила безопасности.