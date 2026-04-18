Москва18 апрВести.В Самарской области продолжаются атаки украинских беспилотников. Удары пришлись по промышленным объектам в Новокуйбышевске и Сызрани. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызранинаписал Вячеслав Федорищев
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
На местах работают сотрудники экстренных служб, созданы оперативные штабы.
Режим повышенной угрозы продолжает действовать. Жителей просят соблюдать правила безопасности.