SHOT: украинские БПЛА атакуют Новокуйбышевск в Самарской области SHOT: серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском в Самарской области

Москва18 апр Вести.В небе над Новокуйбышевском в Самарской области слышны взрывы на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Громкие звуки было слышно около 04.30 утра в восточной и северной частях города. По словам очевидцев, всего они слышали 6-8 взрывов и видели вспышки в небе утверждается в публикации

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 18 апреля на территории Самарской области была объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Самары.