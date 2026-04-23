Москва23 апрВести.В Новокуйбышевске Самарской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные местных жителей.
Как отмечается, громкие хлопки раздались над городом около 5.20 мск.
Всего было слышно 5-6 взрывов в разных частях города. Также слышно гудение и видны вспышки в небе. ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛАутверждается в публикации
Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.
Ранее ночью 23 апреля в Самарской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Самары.