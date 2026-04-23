SHOT: средства ПВО отражают атаку БПЛА на Новокуйбышевск в Самарской области

SHOT: серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском в Самарской области

Москва23 апр Вести.В Новокуйбышевске Самарской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные местных жителей.

Как отмечается, громкие хлопки раздались над городом около 5.20 мск.

Всего было слышно 5-6 взрывов в разных частях города. Также слышно гудение и видны вспышки в небе. ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛА утверждается в публикации

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 23 апреля в Самарской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Самары.