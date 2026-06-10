Москва10 июнВести.Город Новокуйбышевск в Самарской области и Владимирская область подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили власти регионов.
Внимание! В Новокуйбышевске действует режим "Атака БПЛА"предупредил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX
В то же время поступила информация из региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) об атаке беспилотников во Владимирской области.
Атака БПЛА во Владимирской области… Работает ПВОговорится в канале ведомства в MAX
Ранее ночью 10 июня на территории Самарской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Самары.