Украинские БПЛА атакуют Новокуйбышевск и Владимирскую область Новокуйбышевск и Владимирская область подверглись атаке БПЛА

Москва10 июн Вести.Город Новокуйбышевск в Самарской области и Владимирская область подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили власти регионов.

Внимание! В Новокуйбышевске действует режим "Атака БПЛА" предупредил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX

В то же время поступила информация из региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) об атаке беспилотников во Владимирской области.

Атака БПЛА во Владимирской области… Работает ПВО говорится в канале ведомства в MAX

Ранее ночью 10 июня на территории Самарской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Самары.