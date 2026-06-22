Москва22 июн Вести.Владимирская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Атака БПЛА во Владимирской области! Работает ПВО. Покиньте открытое пространство говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что 22 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА на Москву. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к мегаполису было сбито почти 60 вражеских беспилотников.