Москва22 июнВести.Владимирская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Атака БПЛА во Владимирской области! Работает ПВО. Покиньте открытое пространствоговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что 22 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА на Москву. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к мегаполису было сбито почти 60 вражеских беспилотников.