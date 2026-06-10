Москва10 июнВести.Во Владимирской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли пожары на двух объектах инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.
В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нетуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Владимирской области также отметил, что сотрудники МЧС и Росгвардии проводят необходимые оперативные мероприятия по ликвидации возгораний и угрозы взрывов.