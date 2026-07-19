При атаке БПЛА возникли два возгорания в промзоне в окрестностях Ставрополя

В окрестностях Ставрополя при атаке БПЛА возникли два возгорания в промзоне При атаке БПЛА возникли два возгорания в промзоне в окрестностях Ставрополя

Москва19 июл Вести.В Ставропольском крае в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возникли два возгорания в промышленной зоне. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, введен режим ЧС местного уровня.

В окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских БПЛА. Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

По его словам, на месте ЧП работают пожарные и другие экстренные службы.