Два человека пострадали в результате налета украинских БПЛА на Ставрополье

Москва20 мая Вести.В Ставропольском крае в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека, угрозы для жизни нет, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

В результате налета пострадали два человека - сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести написал губернатор в мессенджере MAX

Он добавил, что вражеская атака, которой регион подвергся 20 мая, в среду, стала одной из самых серьезных за все время. Противник пытался нанести удары по территории Невинномысска.

По оперативной информации, в промзоне разрушений нет, инфраструктура жизнеобеспечения города также не повреждена. Спасибо бойцам ПВО отметил Владимиров

На местах падений обломков БПЛА работают представители оперативных и экстренных служб.

Ранее стало известно, что один из БПЛА рухнул в Октябрьском районе Ставрополя.