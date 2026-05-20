Невзорвавшийся украинский дрон упал в Ставрополе В Ставрополе упал неразорвавшийся украинский БПЛА

Москва20 мая Вести.В Октябрьском районе Ставрополя упал неразорвавшийся украинский БПЛА, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что учащиеся второй смены в школах края переведены на дистант.

На месте инцидента руководство города, представители силовых ведомств. Ситуация под контролем написал Владимиров

Он напомнил, что на территории края продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее губернатор сообщал о попытке вражеских беспилотников атаковать промзону Невинномысска.