Москва20 мая Вести.Украинские боевики с применением беспилотников вновь пытаются атаковать промзону Невинномысска, в городе работает ПВО. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ночью 20 мая вражеские БПЛА начали атаку на промзону под Невинномысском. Были сбиты несколько беспилотников. Около 06.00 мск российскими военнослужащими была отражена еще одна атака ВСУ.

Противник предпринимает новые попытки налетов на промзону Невинномысска. Наше ПВО работает написал Владимиров в своем канале в мессенджере МАХ

В Ставропольском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.