Москва20 мая Вести.Части неразорвавшегося украинского беспилотника упали на кладбище и территорию детского сада в Ставрополе, боевая часть уже обезврежена. Уточненную информацию привел глава региона Владимир Владимиров в своем канале MAX.

По его данным, БПЛА зацепился за верхушки деревьев и разломился на несколько частей.

Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты – на территорию детского сада. Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает написал глава региона

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Боевую часть БПЛА уже обезвредили. Сейчас проводятся другие мероприятия по устранению последствий инцидента.