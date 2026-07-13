Москва13 июлВести.В результате пожара на территории промзоны в Ставропольском крае пострадал один человек, угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Возгорание в Шпаковском муниципальном округе началось после атаки украинских БПЛА в ночь на 13 июля, понедельник. По словам главы региона, пожар удалось локализовать, сейчас на месте продолжают работу представители оперативных и экстренных служб.
Возгорание в промышленной зоне Михайловска локализовано… По уточненным данным, в результате пожара есть один пострадавший, угрозы для жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощьнаписал Владимиров в мессенджере МАХ
По состоянию на 17.24 по мск на Ставрополье объявлен отбой беспилотной опасности.