На Ставрополье в результате пожара в промзоне пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара на территории промзоны на Ставрополье На Ставрополье в результате пожара в промзоне пострадал один человек

Москва13 июл Вести.В результате пожара на территории промзоны в Ставропольском крае пострадал один человек, угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Возгорание в Шпаковском муниципальном округе началось после атаки украинских БПЛА в ночь на 13 июля, понедельник. По словам главы региона, пожар удалось локализовать, сейчас на месте продолжают работу представители оперативных и экстренных служб.

Возгорание в промышленной зоне Михайловска локализовано… По уточненным данным, в результате пожара есть один пострадавший, угрозы для жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь написал Владимиров в мессенджере МАХ

По состоянию на 17.24 по мск на Ставрополье объявлен отбой беспилотной опасности.